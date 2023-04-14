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Dünya
AA 14.04.2023 06:26

Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanı oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanları arasında ünlü aktör George Clooney ve şarkıcı Lady Gaga yer alıyor.

Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanı oldu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, başkana kültür ve sanat politikalarında danışmanlık sunan Başkan'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ne Biden tarafından atanan yeni isimler duyuruldu.

Buna göre ünlü prodüktör Bruce Cohen ve ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın eş başkanlığını yapacağı komitede, aktör George Clooney, oyuncu Jennifer Garner ve müzisyen Jon Batiste gibi yıldız isimler yer alıyor.

Komiteye atanan diğer isimler ise şöyle:

" Constance M. Carroll, Philip J. Deloria, M. Angelica Garcia, Nora Halpern, Steve Israel, Marta Kauffman, Ricky Kirshner, Troy Kotsur, Katie McGrath, Laura Penn, Amanda Phingbodhipakkiya, Arnold Rampersad, Shonda Rhimes, Kimberly Richter Shirley, Horacio Sierra, Anna Deavere Smith, Joe Walsh, Kerry Washington, Pauline Yu."

Eski Başkan Donald Trump, birçok kez Başkan'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'nin dağıtılmasını savunmuş, komite bu süreçte etkisiz kalmıştı.

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