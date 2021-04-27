Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 08:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pakistan'da "gezici deve kütüphane" çocukları kitapla buluşturuyor
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir deve, çölde kütüphane hizmeti veriyor. "Roshan" isimli devenin getirdiği kitapları köylü çocuklar büyük keyifle okuyor.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki çöl arazisinde bir deve sırtında yük değil kitap taşıyor.
"Roshan" isimli deve 4 köye uğrayarak, çocukları kitapla buluşturuyor.
[Fotoğraf: Reuters]
"Gezici deve kütüphane"
2 gönüllü, 8 ay önce kiraladıkları bu deveyle ulaşımı zor olan bölgelere kütüphane hizmeti veriyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından, çocukların kitaplardan uzak kalmaması için böyle bir girişim başlattılar.
[Fotoğraf: Reuters]
Deveyi görünce bağrışan çocuklar keyifle kütüphaneden kitapları alıyor. Okudukları kitapları bir dahaki gelişinde "gezici deve kütüphane"ye iade ediyorlar.
Etiketler: Pakistan Koronavirüs Kütüphane
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