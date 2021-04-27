Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki çöl arazisinde bir deve sırtında yük değil kitap taşıyor.

"Roshan" isimli deve 4 köye uğrayarak, çocukları kitapla buluşturuyor.

[Fotoğraf: Reuters]

"Gezici deve kütüphane"

2 gönüllü, 8 ay önce kiraladıkları bu deveyle ulaşımı zor olan bölgelere kütüphane hizmeti veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından, çocukların kitaplardan uzak kalmaması için böyle bir girişim başlattılar.

[Fotoğraf: Reuters]

Deveyi görünce bağrışan çocuklar keyifle kütüphaneden kitapları alıyor. Okudukları kitapları bir dahaki gelişinde "gezici deve kütüphane"ye iade ediyorlar.