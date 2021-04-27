Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 48 kişinin daha COVID-19 dolayısıyla hayatını kaybettiği, 1285 kişinin de virüse yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, COVID-19'dan ölenlerin 10 bin 352'ye yükseldiği, salgına yakalananların 301 bin 627'ye çıktığı, 251 bin 191 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da son durum

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise açıklamasında, 13 kişinin COVID-19'dan vefat ettiğini, 958 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede bugüne dek salgın sebebiyle toplam 6 bin 913 kişinin öldüğü, toplam vakaların 413 bin 174'e yükseldiği, bunlardan 396 bin 604'ünün ise iyileştiği belirtildi.