Meksika'da rakip uyuşturucu kartelleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla zırhlı araç ve ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.

Çatışmanın sonunda olay yerinde 8 kişinin cansız bedeni ile yanmış zırhlı araçlar ve çok sayıda silah bulundu.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

5 Nisan'daki çatışmada 19 kişi ölmüştü

Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde 5 Nisan'da rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.