Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da rakip uyuşturucu kartelleri çatıştı: 8 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika'nın ABD sınırı yakınlarında, uyuşturucu çeteleri arasında çatışma çıktı. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği olay yerinde 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Meksika'da rakip uyuşturucu kartelleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla zırhlı araç ve ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.
Çatışmanın sonunda olay yerinde 8 kişinin cansız bedeni ile yanmış zırhlı araçlar ve çok sayıda silah bulundu.
Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.
5 Nisan'daki çatışmada 19 kişi ölmüştü
Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde 5 Nisan'da rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Meksika ABD Uyuşturucu
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