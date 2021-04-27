Kolombiya basınında çıkan habere göre, Andes kasabasına bağlı La Piedra köyünde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir çiftliğe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 100'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.