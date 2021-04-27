Prof. Wole Soyinka, "Sonsuz Gençlik Şehitliği" başlıklı bir makale kaleme aldı. Nijerya'da kaçırma ve silahlı saldırı olaylarının devam ettiğini söyledi.

Ülke genelinde geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü öne süren Soyinka, 44 kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Soyinka, ülkedeki şiddet olaylarının herhangi bir eyalet, etnik grup veya dinle sınırlı olmadığını da belirtti.

Boko Haram'ın saldırıları yıllardır sürüyor

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.