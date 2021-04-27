İspanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak, Kanarya adaları arasında bulunan El Hierro adası açıklarında bir tekne tespit etti. Bunun üzerine bölgeye bir arama kurtarma gemisi sevk edildi.

Görevliler, teknedeki 17 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişi sağ kurtarıldı.

Helikopterle hastaneye gönderilen 3 göçmenin hipotermi dışında önemli bir sağlık sorunlarının bulunmadığı açıklandı. Teknedeki sığınmacıların tamamının Kuzey Afrika ülkelerinden olduğu tespit edildi.

Bu ayın başlarında aynı bölgede, derme çatma bir teknede 4 göçmen ölü bulunmuştu.

Son ölümlerle birlikte bu yıl içinde Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan sığınmacılardan hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i geçti.