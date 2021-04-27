Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 00:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanya açıklarında 17 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 17'si yaşamını yitirdi. 3 göçmen ise İspanyol askerleri tarafından kurtarıldı.
İspanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak, Kanarya adaları arasında bulunan El Hierro adası açıklarında bir tekne tespit etti. Bunun üzerine bölgeye bir arama kurtarma gemisi sevk edildi.
Görevliler, teknedeki 17 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişi sağ kurtarıldı.
Helikopterle hastaneye gönderilen 3 göçmenin hipotermi dışında önemli bir sağlık sorunlarının bulunmadığı açıklandı. Teknedeki sığınmacıların tamamının Kuzey Afrika ülkelerinden olduğu tespit edildi.
Bu ayın başlarında aynı bölgede, derme çatma bir teknede 4 göçmen ölü bulunmuştu.
Son ölümlerle birlikte bu yıl içinde Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan sığınmacılardan hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i geçti.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İspanya
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