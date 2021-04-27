Nijerya’nın Borna eyaletinde askeri konvoya saldırı düzenlendi. Saldırıda biri komutan 31 asker hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Nijerya'nın Borno Eyaletinde 25 Nisan 2021 tarihinde bir askeri konvoya gerçekleştirilen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz.”