Açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında, dünya çapında ismi yolsuzluk olaylarına karışan bazı kişilere yaptırım getirdiğini açıkladı.



Bu kişilerin, yaptırımlar kapsamında İngiliz bankaları aracılığıyla paralarını aklayamayacağı kaydedildi.



İlk kez açıklanan yaptırımlarla Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinden 22 kişiye seyahat yasağı getirildiği ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.