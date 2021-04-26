Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'den 22 kişiye yaptırım
İngiltere, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yolsuzluğa karışan 22 kişiye yaptırım kararı aldı.
Açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık, "Küresel Yolsuzlukla Mücadele Rejimi" kapsamında, dünya çapında ismi yolsuzluk olaylarına karışan bazı kişilere yaptırım getirdiğini açıkladı.
Bu kişilerin, yaptırımlar kapsamında İngiliz bankaları aracılığıyla paralarını aklayamayacağı kaydedildi.
İlk kez açıklanan yaptırımlarla Rusya, Güney Afrika, Güney Sudan ve bazı Latin Amerika ülkelerinden 22 kişiye seyahat yasağı getirildiği ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.
Etiketler: ABD
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