İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kutlama amacıyla Filistin bayrağı açan gençleri zorla alandan çıkardı.

Şam Kapısı'ndaki oturma alanını dolduran grup tekbirler getirerek Filistin bayrağı açtı. İsrail polisi, gençlerin bayrak açması üzerine Şam Kapısı'nda toplanan grubu dağıttı.

Kutlama devam etti

Polisin alandan çekilmesinin ardından Filistinliler tekrar Şam Kapısı'nda toplanarak kutlamaya devam etti.

Şam Kapısı olayı

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla birlikte Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere, İsrail polisi ramazanın ilk 11 gününde müdahale etmişti.

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler, dün akşam Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.