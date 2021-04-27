Silahlı kişiler, eyaletin Ukpomachi köyünde saldırı düzenledi.

Anambra Polis Sözcüsü TochukwuIkenga, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Ikenga, bölgedeki olayların kontrol altında alındığını söyledi.

Basında "19 kişi öldü" iddiası

Ayrıca, bölgede yaşanan şiddet olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bölgede sık sık çatışma yaşanıyor

Bölge zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.