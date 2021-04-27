Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de Sibirya kaplanı köylülere böyle saldırdı
Çin’in Rusya sınırında, Sibirya kaplanı paniği yaşandı. Köylülere saldıran kaplan, 1 kişiyi yaralarken, araçların camlarını da kırdı. Kaplan, uzun çabalar sonunda yakalandı.
Çin'in Rusya sınırındaki Heilongjiang eyaletinde, vahşi kaplan paniği yaşandı.
Sınırı geçen bir Sibirya kaplanı, tarlasında çalışan bir köylüye saldırdı.
Kaplanın saldırdığı köylü, hafif yaralarla saldırıdan kurtulmayı başardı.
Kaplan uzun çabalar sonunda yakalandı
Kaplan, daha sonra bir araç içerisindekileri gözüne kestirdi.
Saldırıda araç içerisindekiler yara almazken aracın camları kırıldı.
Yetkiler uzun uğraşlar sonucu kaplanı sakinleştirici ile yakalamayı başardı.
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