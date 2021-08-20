Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlenendi. İlk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli üç kişi yaralandı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Gwadar bölgesinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli 3 kişi yaralandı.
Belucistan Sözcüsü Liyakat Şehvani, hayatını kaybeden çocukların saldırının gerçekleştiği yerde oyun oynadığını aktararak saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.
14 Temmuz'da da saldırı olmuştu
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüse, 14 Temmuz'da düzenlenen saldırı sonucu 10'u Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Pakistan
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