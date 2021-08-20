ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki son durumu ve devam eden tahliye operasyonundaki tabloyu değerlendirdi.

Kabil'de 6 bin civarında ABD askerinin görev yaptığını anlatan Biden, "Bu operasyon, tarihteki en zor hava tahliye operasyonlarından biridir." ifadesini kullandı ve son rakamlara göre 14 Ağustos'tan bu yana ülkeden çıkarılan kişi sayısının 13 bini geçtiğini vurguladı.

Afganistan'dan ayrılmak isteyen hiçbir ABD vatandaşını geride bırakmayacaklarını kaydeden Biden, 31 Ağustos'tan sonra da ülkede asker bulundurup bulundurmayacakları sorusuna "Zamanı gelince değerlendireceğiz." diye yanıt verdi.

"Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik"

20 yıllık maliyetin sonlanmasının gerektiğini vurgulayan Biden, "günlük 50-300 milyon dolar arası gibi rakamlar söz konusu olabilmekteydi. Çok büyük imkanlar harcadık." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden: [ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi] 20 yıllık bir maliyetin de sonlanması gerekmekteydi. Çok büyük bir kaynak söz konusuydu. Günlük 50-300 milyon dolar arası gibi rakamlar söz konusu olabilmekteydi. Çok büyük imkanlar harcadık.https://t.co/alEfBi7wwK pic.twitter.com/YzlmI7E42N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2021

Başkan Joe Biden "Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik." şeklinde konuştu.

Joe Biden, Taliban'ın ülkede ne şekilde davranacağına bakacaklarını ifade ederken, Taliban ile ABD vatandaşlarının geçişi hakkında anlaşma yaptıklarının altını çizdi ve ABD pasaportunu gösteren herkesin, Taliban kontrolünden rahatça geçebildiğini aktardı.

"Kurtarma operasyonları"

Biden ayrıca, gerekmesi halinde havalimanına gelememiş ancak gelmek isteyen Amerikalılar için "kurtarma operasyonları" da yapabileceklerini ifade etti.

Afganistan'da bazı DEAŞ yanlılarının hapishanelerden (Taliban tarafından) salıverildiğini iddia eden Biden, Kabil Havalimanı etrafında muhtemel terör tehditlerine karşı tedbirler aldıklarını da belirterek, "Bu arada şunu da söylemek lazım, Afganistan'da DEAŞ ile Taliban birbirlerine yeminli düşmanlar." dedi.

Afgan ordusunu ve yönetimini suçladı

ABD Başkanı Biden, Taliban'ın ülkede kontrolü bu kadar hızlı sağlamasına ilişkin ABD'nin hatalı bir istihbarat değerlendirmesi yapıp yapmadığına ilişkin bir soruya ise topu Afgan yönetimine atarak şu yanıtı verdi:

"Biz her ne kadar Taliban ile Doha'da irtibat halinde olsak da Afgan ulusal güçlerinin tamamen çökmesi beklenmedik bir şeydi. Eğer Afgan güvenlik güçleri Kabil kuşatıldığında savaşsalardı çok farklı bir hikaye olurdu. Ama ortak kanaat Afgan güvenlik güçlerinin böyle çözülmeyeceği, ülkeyi terk etmeyeceği ve silahlarını bırakmayacağı yönündeydi, ancak böyle oldu."

G7 ülkeleri toplanacak

Biden, Taliban'ın bundan sonraki eylemlerine bakarak bir yol haritası çizeceklerini ve gelecek hafta çevrim içi yapılacak G7 zirvesinde müttefikler olarak ortak bir politika belirlemeye çalışacaklarını dile getirdi.

ABD'nin terörle mücadelede daha nokta atışı hedeflere yoğunlaşacağını anlatan Biden, görüştükleri müttefiklerinin de ABD'nin Afganistan'dan ayrılma stratejisinden şikayetçi olmadığını savundu.

G7 ülkeleri önümüzdeki hafta Afganistan gündemiyle toplanacak.