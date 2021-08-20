ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) ile ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Navalny'nin zehirlenmesinin yıl dönümünde yeni yaptırımlar uyguladı.

OFAC'ın Navalny'nin zehirlenmesine veya Rusya'nın kimyasal silah programına dahil olan 9 Rus yetkili ve 2 Rus kuruluşunu yaptırım listesine eklediği açıklandı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın kimyasal silah kabiliyetini geliştirmek için faaliyet gösteren Rusya Savunma Bakanlığına bağlı 2 bilimsel laboratuvarı yaptırım listesine ekledi.

Navalny'nin zehirlenmesi

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin uçuş esnasında zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalny, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Tedavi gördükten sonra Aleksey Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.

Navalny, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi, Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 16 Şubat'ta Navalny'nin derhal serbest bırakılması için Rusya’ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti. Kremlin ise AİHM’in kararının yasa dışı olduğunu savunmuştu.