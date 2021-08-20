Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
ABD'de raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı
ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda yolculardan biri bilincini kaybedip raylara düştü. Polis olaya anında müdahale ederek, trenin gelmesine saniyeler kala yolcuyu kurtarmayı başardı.
ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesindeki bir metro istasyonunda, 60 yaşındaki yolcu, bilincini kaybederek yüzüstü raylara düştü. Baygın biçimde rayların üzerinde yatan yolcunun yardımına ise polis koştu.
Bir polis memuru raylara inerken, diğer memurlar da platformun başına koşarak el fenerleriyle istasyona gelmesi beklenen treni uyardı.
Polislerin hızlı müdahalesi
Raylardaki polis memuru, yolcuyu platforma çıkarmayı başardı. Tren de saniyeler sonra durağa yanaştı. Polislerin hızlı müdahalesi, yolcunun hayatını kurtardı.
Raylara inen polis memuru Lupen Lopez, "Hiç düşünmeden hepimiz eğitildiğimiz şekilde olaya müdahale ettik" dedi.
Yolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 21:10
- 21:06
- 20:54
- 20:46
- 20:51
Sıradaki Haber
Filistin'de günlük vaka sayısı yeniden binin üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz