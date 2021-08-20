ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesindeki bir metro istasyonunda, 60 yaşındaki yolcu, bilincini kaybederek yüzüstü raylara düştü. Baygın biçimde rayların üzerinde yatan yolcunun yardımına ise polis koştu.

Bir polis memuru raylara inerken, diğer memurlar da platformun başına koşarak el fenerleriyle istasyona gelmesi beklenen treni uyardı.

Polislerin hızlı müdahalesi

Raylardaki polis memuru, yolcuyu platforma çıkarmayı başardı. Tren de saniyeler sonra durağa yanaştı. Polislerin hızlı müdahalesi, yolcunun hayatını kurtardı.

Raylara inen polis memuru Lupen Lopez, "Hiç düşünmeden hepimiz eğitildiğimiz şekilde olaya müdahale ettik" dedi.

Yolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı.