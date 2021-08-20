Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 1026 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 847'si işgal altındaki Batı Şeria'da, 100'ü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 79'u işgal altındaki Doğu Kudüs'te tespit edildi.

Böylece abluka ve işgal altındaki Filistin topraklarında COVID-19 salgınında mayıs ayından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıkmış oldu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 353 bin 741'e ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 897 kişi ise hayatını kaybetti.

COVID-19'da dördüncü dalga endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos'ta ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler İdaresi Genel Müdürü Neci Nezzal, yaptığı açıklamada, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının COVID-19'un dördüncü dalgasına girdiğine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu söylemişti.