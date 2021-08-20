Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kabil'deki 23 Gürcistan vatandaşı tahliye edilirken, bunlardan 7'si ülkeye geldi, kalan 16 kişi de ülkelerine gelmek üzere halihazırda yolda.

Gürcistan vatandaşlarının, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ortak ülkelerin yardımlarıyla tahliye edildiğini vurgulayan Zalkaliani, "Bu günlerde Gürcistan vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde aktif olarak yer alan tüm uluslararası ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Zalkaliani, şunları kaydetti:

"En başından beri uluslararası ortaklarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve özellikle Amerikalı, İngiliz, Türk ve Macar meslektaşlarımı burada belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızı Afganistan'dan güvenli bir şekilde tahliye etmek onların yardımı ve desteğiyle mümkün oldu."