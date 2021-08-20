ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Koruma Yasası (PEESA) uyarınca Kongre'ye bir rapor sundu.

Raporda, Kuzey Akım 2 projesine dahil olan bir Rus gemisi ve 2 Rus yetkilinin yer aldığına işaret eden Blinken, söz konusu gemi ve kişilere yaptırım uygulanacağını söyledi.

Blinken, bugünkü yaptırım kararıyla birlikte Kuzey Akım 2 ile bağlantılı olarak PEESA uyarınca 7 kişiye yaptırım uygulandığı ve 16 geminin bloke edilmiş mülk olarak belirlendiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden da belirli Rus enerji ihracat boru hatlarına yaptırım uygulanmasına izin veren bir kararname yayımladı.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyetinin 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.