Yerel basındaki haberlere göre, Sibi bölgesinde yılda bir defa düzenlenen festivalin yapıldığı alanın yakınında bomba patlatıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak bunu festivali sabote etmek ve barışı bozmak için düzenlenen bir girişim olarak nitelendirdi.

Patlama, Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin festivale katılmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

63 kişi ölmüştü

Pakistan'ın Peşaver kentinde 4 Mart Cuma günü Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısında en son belirlemelere göre 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200’e yakın kişi ise yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlenmişti.