Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AP
Çin Devlet Başkanı Şi: Rusya'ya yaptırımlar herkes için zararlı
[Fotoğraf:Reuters]
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı bir video zirvesinde Rusya'ya uygulanan yaptırımları tüm taraflar için zararlı olarak niteledi.
Çin Devlet Başkanı "Zaten pandeminin yükü altında olan bir dünya ekonomisi açısından, yaptırımlar tüm taraflar için zararlıdır” diye konuştu.
Şi çatışmalarla ilgili kaygı ve derin acıyı duyulduğunu dile getirdi ve tarafları barış görüşmelerini sürdürmeye çağırdı.
Şi, “Krizin olumsuz etkilerini azaltmak için birlikte çabalamak istiyoruz” dedi.
Etiketler: Rusya
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