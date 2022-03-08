Çin Devlet Başkanı "Zaten pandeminin yükü altında olan bir dünya ekonomisi açısından, yaptırımlar tüm taraflar için zararlıdır” diye konuştu.

Şi çatışmalarla ilgili kaygı ve derin acıyı duyulduğunu dile getirdi ve tarafları barış görüşmelerini sürdürmeye çağırdı.

Şi, “Krizin olumsuz etkilerini azaltmak için birlikte çabalamak istiyoruz” dedi.