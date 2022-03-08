Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO: Durumun kontrolden çıkma riski bulunuyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki durumun kontrolden çıkma riski bulunduğunu açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Ukrayna'daki durumun kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'da 2 milyon kişi kaçtı. Sivillerin hedef alınması insanlık suçu" dedi.
Rusya'ya savaşı genişletmekten kaçınma ve bir an evel durdurma çağrısı yapan Stoltenberg, çok sayıda şirketin Rusya'yı terk ettiğini hatırlatarak, ekonomik yaptırımların Rusya'ya bedelinin ağır olduğunu söyledi.
Letonya Cumhurbaşkanı da NATO ile görüşmelerde olduğunu söyleyerek, topraklarının koruma altında olduğunu açıkladı.
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