NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna'daki durumun kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'da 2 milyon kişi kaçtı. Sivillerin hedef alınması insanlık suçu" dedi.

Rusya'ya savaşı genişletmekten kaçınma ve bir an evel durdurma çağrısı yapan Stoltenberg, çok sayıda şirketin Rusya'yı terk ettiğini hatırlatarak, ekonomik yaptırımların Rusya'ya bedelinin ağır olduğunu söyledi.

Letonya Cumhurbaşkanı da NATO ile görüşmelerde olduğunu söyleyerek, topraklarının koruma altında olduğunu açıkladı.