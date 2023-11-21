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Dünya
AA 21.11.2023 05:14

Pakistan Başbakanı Kakar: Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Kakar, İsrail’in kuşatma altındaki Gazze’deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna dikkati çekerek, “Gazze’de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı" açıklamasını yaptı.

Pakistan Başbakanı Kakar: Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz
[Fotograf: AA]

Ulusal basındaki haberlere göre, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla başkent İslamabad’da bir etkinlikte konuşan Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Gazze’de İsrail tarafından binlerce çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Kakar, İsrail’in kuşatma altındaki Gazze’deki eylemlerinin başlıca kurbanlarının çocuklar olduğuna işaret ederek, “Gazze’de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı.” şeklinde konuştu.

Profesyonel bir ordunun savaşta silahsız sivilleri ve çocukları asla hedef almayacağını belirten Kakar, ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer küresel partnerlerle ABD öncülüğündeki Batı ülkelerine aklıselimin hakim olması için baskı kurmaya çalıştığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

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Pakistan Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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