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Dünya
AA 21.11.2023 01:48

Şifa Hastanesi doktoru: Hastanedeki hayat ölüme yakındı

Gazze'deki Şifa Hastanesi Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Nasır Bülbül, İsrail'in hastaneyi kuşatması sonucu su, yiyecek ve güvenlik eksikliği nedeniyle hastanede kaldıkları süre boyunca "ölüme yakın" hissettiklerini söyledi.

Şifa Hastanesi doktoru: Hastanedeki hayat ölüme yakındı

Şifa Hastanesi'nin 18 Kasım'da zorla boşaltılmasının ardından Refah kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hastaneye geçen Bülbül, buraya gelmeden önce Şifa Hastanesi'nde yaşadıklarını anlattı.

Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Bülbül, "Şifa Hastanesi'ndeki durum tarif edilemezdi. Hastanedeki hayat ölüme yakındı. Hastanedeki yaralılar, yerinden edilmiş kişiler ve sağlık personeli, tahliye edilmeden önce 3 ila 4 gün boyunca ne su ne de yemek bulabildi." dedi.

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Hastanenin içindeki atmosferi "çok korkutucu" olarak niteleyen Bülbül, karadan ve havadan bombardımanın hastanedekiler için dehşet ve korku kaynağı olduğunu ifade etti.

Şifa Hastanesi'nin kuşatılması sırasında yaralıların ameliyat edilemediğini ve sağlık durumlarının kötüleştiğini belirten Bülbül, yaralıları güzel sözlerle teselli etmeye çalıştıklarını ama onlara hizmet edemediklerini kaydetti.

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Hastaneye gelen yakıtı İsrail askerlerinin tehditleri nedeniyle alamadıklarını da anlatan Bülbül, "Yakıt Şifa Hastanesi'ne geliyordu ama İsrail askerleri onu kapının önüne koyuyordu. Gönüllüler onu getirmek için dışarı çıktığında korkutuluyor ve hedef alınıyordu.” diye konuştu.

Bülbül, tamamen boşaltılmadan önce Şifa Hastanesi'nde 24 elektrik kesintisi de yaşandığını aktardı.

İsrail ordusu 18 Kasım'da, Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

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