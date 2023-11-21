İtalya'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anıldı

İtalya'da yaşayan Filistinliler ve İtalyanlar, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla dün akşam saatlerinde başkentin Piramide semtinde İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden binlerce Filistinli çocuğu anmak için bir araya geldi.

Etkinlik alanındaki çimlik alana saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların isimlerinin ve yaşlarının yazılı olduğu fotoğrafları, pelüş oyuncaklar, mumlar, karanfil, sembolik mezar taşları ve temsili bebek naaşları konuldu. Ayrıca mumlarla "Save Gaza (Gazze'yi kurtarın)" yazıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, ölümün normal yollardan olan bir şey olduğu, Filistinli çocukların ise ölmediği, aksine bombalarla öldürüldükleri ve bunun bir soykırım olduğu ifade edildi.

Anma etkinliğinde Filistinli çocuklar için yazılan bazı mektuplar da okundu.

Etkinliğe katılan bazı İtalyanların da "Gazze'de Holokost'u durdurun" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman,

yaptığı açıklamada, "Çocuklar, Filistinliler olarak bizim umudumuzdur ama genel olarak onlar dünya için umutturlar. Dolayısıyla çocukları öldürmek, daha medeni ve adil bir dünya umudunu yok etmek demektir. Bizler de bu suçu durdurmak ve çocuklarımızın dünyadaki diğer çocuklar gibi barış ve huzur içinde yaşama hakkını savunmak için bugün buraya geldik." dedi.

Salman, "Çocuklar, savaşlara, saldırılara, kıyımlara, katliamlara maruz kalmamalıdır. Onların oyun oynamaları, eğlenmeleri lazım." diye konuştu.

Salman, "75 yıllık işgalin ardından artık 'yeter' demek zorundayız. İşgal tüm umutları yok ediyor, burada da binlerce çocuğu öldürüyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.