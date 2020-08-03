Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalına konuşan Han, ülkesinin Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

"En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması"

Han, "Bölge için en kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan arasında çıkacak doğrudan bir çatışma." dedi.

Ülkesinin bunu engellemeye çalıştığını ifade eden Han, "Tahran ve Riyad arasındaki arabuluculuğumuz sürüyor, ancak yavaş ilerliyor." şeklinde konuştu.

Hindistan'a tepki

Han, Müslümanların Hindistan'da yaşadığı ayrımcılığa değinerek, "Hindistan'da Müslümanlara yapılanlar Yahudilerin Nazi Almanyası'nda yaşadıklarına benziyor." diye konuştu.

"Yemen'e barış getirmeye çalışıyoruz"

Ülkesinin Yemen'e barış getirmeye çalıştığını belirten Han, bölgede yaşananları "insani bir kriz" şeklinde nitelendirdi.

"Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz"

Han, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da, "Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.