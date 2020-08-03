Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da 32 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 32, vaka sayısı bin 258 arttı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 32 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 2 bin 949'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede toplam vaka sayısının bin 258 artarak 280 bin 93'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 242 bin 53'e ulaştığı ifade edildi.
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