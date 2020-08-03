Haber Giriş: Kaynak: AA
Gambiya'da 3 bakan COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, Petrol ve Enerji, Finans ile Tarım bakanlarında koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Petrol ve Enerji Bakanı Fafa Sanyang, Finans Bakanı Mambury Njie ve Tarım Bakanı Amie Fabureh'e yapılan COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, COVID-19 nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildiği, toplu etkinliklerin yasaklandığı ifade edildi.
Ülkede geçen hafta Devlet Başkan Yardımcısı Isatou Touray'da COVID-19 tespit edilmesinin ardından Devlet Başkanı Adama Barrow, kendini karantinaya almıştı.
Gambiya'da şimdiye kadar 498 COVID-19 vakası görüldü, 9 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: gambiya afrika'da koronavirüsSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37
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