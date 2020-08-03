Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerine yaptığı doğrudan katkılar aracılığıyla Arnavutluk Cumhuriyeti'yle istikrarlı ilişkileri desteklemek adına yıllardır devam eden iradesini yansıttığı bildirildi.

Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma ile askeri amaçlarla hizmet ve mal alımı için mali katkı sağlanmaktadır. Böylece, Arnavutluk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin daha da artmasına etki edilmekte." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Anlaşmanın Türkiye ile var olan iş birliği ve dostluk kapsamında gerçekleştiği ve istikrarlı dostane ilişkiler çerçevesinde askeri iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Türkiye hibe şeklinde finansman sağlayacak

Anlaşmayla Türkiye'den hibe şeklinde finansman alınması ve bu finansmanın askeri amaçlı hizmetlerin satın alınması için kullanılması hedefleniyor.

Bahse konu anlaşma, bu yıl 24 Ocak ve 24 Şubat tarihlerinde iki ülke tarafından imzalandı. Arnavutluk Meclisi, 23 Temmuz'da anlaşmayı kabul etti.

Cumhurbaşkanının onayının ardından anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye ile Arnavutluk'un savunma bakanlıkları arasında Şubat 2020'de de Savunma İş Birliği Planı imzalandı.