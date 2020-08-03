Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 356 yeni COVID-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 184'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 242 bin 102'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 137 bin 905'e ulaştığı kaydedildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 3 bin 226 yeni COVID-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 106 bin 330'a çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 104'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 65 bin 821'e ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 38 bin 405 olarak kaydedildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 226 yeni COVID-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 9'unun yurt dışı irtibatlı, 1'inin ülkede kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunun ise geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan COVID-19 vaka sayısı 53 bin 51'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 926 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 3 yeni COVID-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 320'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakaların Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'dan ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayland'da, COVID-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 21 yeni vakayla ülkedeki toplam COVID-19 vaka sayısının 642'ye yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların, ülkede son 3 ayı aşkın sürenin ardından geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü Da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ülkede, şimdiye kadar salgına bağlı 6 ölüm gerçekleşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 80 yeni COVID-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 592’ye, ölüm sayısı ise 37’ye ulaştı. Virüs bulaşan 2 bin 37 kişi iyileşirken, bin 518 vaka ise tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte COVID-19 vakaları bin 679 artarak 113 bin 134’e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artışla 5 bin 302’ye, iyileşenlerin sayısı bin 262 artışla 70 bin 237’ye ulaştı.

Öte yandan Endonezya Doktorlar Birliği (IDI), ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana COVID-19’dan en az 72 kişi doktorun öldüğünü duyurdu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki COVID-19 vakaları bugün 2 artışla 9 bin 1'e yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 668, aktif vakalar ise 208 oldu.

COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar 125 kişinin öldüğü Malezya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Son açıklanan verilerle birlikte Malezya'da 1 Temmuz'dan bu yana en düşük günlük vaka artışı gözlemlendi.

Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte COVID-19 kaynaklı vaka sayısı 599 artarak 40 bin 568’e, ölü sayısı bir artışla bin 27’ye yükseldi.

Son bir günde yeni 258 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 13 bin 713’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 4 bin 446, Kanagawa’da 2 bin 613, Saitama’da 2 bin 460, Fukuoka’da 2 bin 195, Aiçi’de 2 bin 271, Çiba’da bin 813, Hokkaido’da bin 478 oldu.