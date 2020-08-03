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Lübnan'da Dışişleri Bakanlığı görevine Şerbel Vehbe getirildi
[Fotoğraf: Reuters]
Lübnan'da istifa eden Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin yerine Şerbel Vehbe atandı.
Başbakan Hassan Diyab ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Baabda'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayımlanan kararnameyle eski Büyükelçi Vehbe, Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.
Vehbe, Saad el-Hariri hükümetinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekilliği görevinde bulunmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Avn'ın diplomasi danışmanlığına getirilmişti.
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti sabah saatlerinde ülkesinin içinde bulunduğu kritik koşullarda görevini yerine getiremediğini ifade ederek Başbakan Diyab'a istifasını sunmuştu.
Etiketler: Lübnan Dışişleri Bakanı şerbel vehbe kimdirSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 18:06
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