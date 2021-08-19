Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan-Afganistan sınırındaki ticari hareketlilik arttı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Pakistan ve Afganistan arasındaki sınırda ticari hareketliliğin arttığı açıklandı.
Pakistan gümrüğünden elde edilen verilere göre, 15 Ağustos’ta sınır kapılarından ithalat ve ihracat için mal taşıyan 475 tır geçiş yaparken 17 Ağustos’ta ise sınır kapılarından geçen tırların sayısı 1123 oldu.
Üst düzey bir gümrük yetkilisi, bu rakamın daha da artmasını beklediklerini söyledi.
Kabil ile İslamabad arasındaki gergin ilişkiler sebebiyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2020’de 754 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakam daha önce 1,5-2 milyar dolar civarındaydı.
Etiketler: Pakistan Afganistan Ticaret
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