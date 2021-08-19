Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin Tienhui-2 yer gözlem uydularını uzaya fırlattı
[Fotoğraf: AP Arşiv ]
Çin Tienhui-2 yer gözlem uydularının ikinci grubunu uzaya gönderdi.
Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Tienhui 2-02 adı verilen uydu grubu, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeyindeki Şansi eyaletinde bulunan Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği açıklandı.
Tienhui uyduları pek çok amaçla kullanılıyor
Adı Çincede "gökleri çizmek" anlamına gelen Tienhui uydularının ikinci neslinin ilk grubu 29 Nisan 2019'da fırlatılmıştı.
Tienhui uyduları, haritalama, tarım, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının araştırılması ve doğal afetlerden korunma işlevleri için kullanılıyor.
Etiketler: Çin Uydu Uzay Çalışmaları
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