Filistinlilerin, en çok ziyaret ettikleri ülke olan Türkiye'nin kültürüne ve Türkçeye yoğun bir ilgi var.

Kudüs sokaklarında dolaşırken Gümüş, Güzel, Ertuğrul, Saray, İnebolu, Ankara, Antalya gibi Türkçe isimli iş yeri veya restoranlara rastlayabilir, birçok dükkanda veya sokaktan geçen araçlarda Türk bayrağının asılı olduğunu görebilirsiniz.

Sokakta gezerken şehirdeki Yunus Emre Enstitüsünün kurslarından ya da dizilerden Türkçe öğrenmiş çok sayıda insana da rastlayabilirsiniz.

Sattıkları ürünlerin çoğu Türkiye'den

Doğu Kudüs'te ticaretin ve sosyal hayatın kalbi durumundaki Selahaddin Caddesi'nde yaklaşık iki ay önce açılan "Güzel" isimli kıyafet ve aksesuar mağazası çalışanı İbrahim Vazvaz, sattıkları ürünlerin çoğunun Türkiye'den geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Vazvaz, neden Türk ürünleri satmayı tercih ettikleri yönündeki soruya, “Ürünlerinin kalitesi çok yüksek, ham maddesi gayet iyi, dizaynı başarılı" diye cevap verdi.

İş yerlerine verecekleri isim konusunda çok düşündüklerini söyleyen Vazvaz, sonunda Arapçadaki "cemil" kelimesinin karşılığı olan "Güzel" isminde karar kıldıklarını söyledi.

Türk ürünlerini çok beğeniyorlar

Genel olarak tüm Filistinlilerin, özelde de Kudüslülerin Türk halkını çok sevdiğini ve Türk ürünlerini çok beğendiğini dile getiren Sıdır, bu nedenle de üç şubesi bulunan iş yerlerine Türkçe bir isim vermeyi tercih ettiklerini vurguladı.

"Ertuğrul" ismini bilmeyen yok

Kudüs'ün Kufr Akab semtinde bulunan "Ertuğrul" adlı restorana girdiğinizde ise televizyon ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinin oynadığına ya da bu dizinin müziğinin çalındığına tanık oluyorsunuz.

Ahşap sandalyelerden, masalardaki mendillere kadar hemen her yerde Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı restoranın şefi Usame Ebu Hadid, Türk yemeklerini Filistin yemekleriyle birlikte sunduklarını söyledi.

Bunun Filistin için yeni birşey olduğunu ancak insanların bu fikri çok sevdiğini aktaran Ebu Hadid, özel bir program ya da davet olduğunda da mutlaka Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini çaldıklarını anlattı. Ebu Hadid, Kufur Akab'da yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığını ve Ertuğrul isminin buradaki hemen herkes tarafından bilindiğini söyledi.