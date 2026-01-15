Grönland'ın geleceği Washington'da masaya yatırıldı

Toplantı sonrası konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen görüşmenin yapıcı geçtiğini ancak temel anlaşmazlıkların devam ettiğini söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, "Bizim için Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymayan fikirler elbette kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Grönland konusunda ABD'nin tutumunu değiştirmeyi başaramadıklarını söyleyen Rasmussen, Trump'ın, Çin savaş gemilerinin bölgede olduğu açıklamasını yalanladı.

Heyetlerin, üst düzey bir çalışma grubu kurmaya karar verdikleri açıklandı.

Rasmussen, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile birlikte ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmiş ve Trump'ın Grönland'ın ABD'ye bağlanmasını istemesi konusunu konuşmuştu.

Trump'ın Grönland söylemleri

Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.