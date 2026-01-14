Grönland için kritik gün: Beyaz Saray'da diplomatik zirve

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma konusundaki kararlılığı sürerken, Danimarka ve Grönland yönetimleri Washington ile doğrudan temas kurma kararı aldı.

Kopenhag ve Nuuk yönetimleri, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Diplomatik gözler, bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek üst düzey toplantıya çevrildi.

Grönland ve Danimarka'dan ortak duruş

Kritik toplantı öncesinde Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, adanın statüsüne dair net bir mesaj verdi.

Nielsen, Grönland'ın satılık olmadığını yineleyerek, Danimarka Krallığı ile birlik içinde hareket ettiklerini ve ABD yerine Danimarka ile olan bağlarını tercih ettiklerini vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de benzer şekilde, en yakın müttefikleri olan ABD'den gelen baskının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Frederiksen, müttefikler arasındaki bu zorlu süreçte Danimarka'nın egemenlik haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD Kongresinde 51'inci eyalet tasarısı

Washington cephesinde ise Grönland adımı yasama boyutuna taşındı. Cumhuriyetçi Milletvekili Randy Fine, Grönland'ın ABD'ye 51'inci eyalet olarak katılmasını öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Tasarıda, adanın stratejik önemine dikkat çekilerek, bölgenin kontrolünün Rusya veya Çin'e bırakılmaması gerektiği savunuldu.

Rusya ve Avrupa'dan tepkiler

Grönland tartışmalarına Rusya da dahil oldu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Trump'ın hamlelerine atıfta bulunarak, Grönland'ın bir referandumla Rusya'ya katılmayı seçebileceği yönünde ironik ve dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Washington ziyareti sırasında konuya ilişkin Avrupa'nın tavrını netleştirdi. Wadephul, Grönland'ın geleceği hakkındaki karar yetkisinin yalnızca Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Arktik bölgesinde ittifak içi iş birliğinin önemine vurgu yaparak birlik mesajı verdi.