AA 15.01.2026 00:29

13 ildeki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

13 ildeki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 43'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

51 şüpheli gözaltına alınmıştı

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlenmişti.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet gizli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edilmişti.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
FETÖ Terörle Mücadele
