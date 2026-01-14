Çok Bulutlu -2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.01.2026 21:58

Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan 20 şüpheliden aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve manken Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 15 şüphelinin 'kokain' test sonucu pozitif çıktı.

Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve manken Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.

Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

15 şüphelide uyuşturucu tespit edildi

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Bazı illerde eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
UNRWA: İsrail'in Kudüs'te bir sağlık merkezini kapatması, uluslararası hukuku hiçe saymaktır
22:18
Bazı illerde eğitime ara verildi
21:09
Ankara'da yaklaşık 9,7 milyon liralık kayıt dışı gıda ürünü ele geçirildi
20:55
Fransa, İran'a uydu terminalleri gönderme ihtimalini inceliyor
20:53
Moldova Cumhurbaşkanı: Olası bir referandumda Romanya ile birleşmeye oy veririm
20:52
Musk, Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen görüntü ürettiğinden haberdar olmadığını savundu
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
FOTO FOKUS
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ