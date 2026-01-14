Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve manken Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.

Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.