Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fildişi Sahili'nde kuş gribi alarmı
Fildişi Sahili başkenti Abidjan yakınlarında yüksek derecede patojenik (H5N1) kuş gribi salgını tespit edildi.
Hayvancılık Bakanlığı 20 Temmuz'da Grand Bassam'da çok sayıda kümes hayvanının ölmeye başlamasının ardından virüsün varlığını doğruladı.
Diğer enfekte ülkelerden kümes hayvanı ithalatı askıya alındı.
Salgının yayıldığı bölgede ise kuşlar itlaf edildi.
Fildişi Sahili en son 2006 ve 2015'te kuş gribi salgını ilan etmişti.
Afrika ülkelerinde görülmüştü
Togo ve Gana, Haziran ve Temmuz aylarında kuş gribi vakaları tespit ettikten sonra binlerce kuşu itlaf etmişti.
Bu yıl Nijer, Burkina Faso, Nijerya, Moritanya ve Senegal'de de vakalar tespit edildi.
Etiketler: Kuş Gribi
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