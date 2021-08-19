Hayvancılık Bakanlığı 20 Temmuz'da Grand Bassam'da çok sayıda kümes hayvanının ölmeye başlamasının ardından virüsün varlığını doğruladı.

Diğer enfekte ülkelerden kümes hayvanı ithalatı askıya alındı.

Salgının yayıldığı bölgede ise kuşlar itlaf edildi.



Fildişi Sahili en son 2006 ve 2015'te kuş gribi salgını ilan etmişti.

Afrika ülkelerinde görülmüştü

Togo ve Gana, Haziran ve Temmuz aylarında kuş gribi vakaları tespit ettikten sonra binlerce kuşu itlaf etmişti.

Bu yıl Nijer, Burkina Faso, Nijerya, Moritanya ve Senegal'de de vakalar tespit edildi.