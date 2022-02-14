Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA, AA
Pakistan: ABD’nin Afganistan'a müdahalesi daha çok terörist doğurdu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Pakistan Başbakanı İmran Han, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan’a müdahalesinin daha çok terörist doğurduğunu söyledi. ABD'nin insansız hava aracı saldırılarını eleştirdi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, CNN’e verdiği röportajda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, Afganistan’daki son durum ve diğer meseleler hakkında açıklama yaptı.
Han, ABD’nin kendi vatandaşlarına insansız hava aracı saldırılarının doğru ve teröristleri hedef aldığını söylediğini anımsatarak, "Köylerde patlayan bombalar nasıl sadece teröristleri hedefler?" dedi.
ABD halkının bu şekilde patlayan bombaların yol açtığı yan zararlardan haberi olmadığını belirten Han, Washington yönetiminin insansız hava aracı saldırılarına ilişkin politikasını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Han, ABD’nin Afganistan’da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu söyledi.
Etiketler: ABD Afganistan Pakistan SİHA
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