Moskova'dan güvenlik talepleri ve Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri ve Savunma bakanları ile bir toplantı yaptı.



Toplantı sonrası açıklama yapan Sergey Lavrov, diyaloğa kapı araladı.

Rusya'nın diplomatik diyaloğa devam edeceğinin sinyalini verdi.

"10 sayfalık yanıt hazırlıyoruz"

"Anlaşmaya varmak için her zaman bir yol vardır." dedi. Lavrov, güvenlik talepleri ile ilgili ABD ve NATO'nun cevabını hatırlattı, "Washington'ın mektubunun ilk bölümü olumsuz, ikinci bölümü ise daha yapıcıydı" ifadesini kullandı. Moskova'nın 10 sayfalık yanıt hazırladığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Putin'i tatbikatlar konusunda bilgilendirdi. Şoygu, bazı tatbikatların bittiğini, bazılarının ise bitmeye yakın olduğunu dile getirdi.