Kuzey İrlanda'da bir elektrik firması, trilyonlarca sterlin maliyetinde bir hataya imza attı.

Firma, 3 ay önceki fırtına sırasında yaşanan elektrik kesintisini telafi için müşterilerine çek göndermeye karar verdi. Ancak, bazı müşterilerin posta kutusuna bırakılan çekler, diğerlerinden farklıydı. Çünkü firma, 74 abonesine 'yanlışlıkla' trilyonlarca sterlinlik tazminat çekleri göndermişti.

Firma abonelere yeni bir çek yolladı

Müşteri, çeki Twitter'a koyup firmayla iletişime geçti. Paylaşım üzerine firma, söz konusu yanlışlıkla ilgili açıklama yaptı. Bir çalışanın çeki düzenlerken elektrik sayacındaki referans numarasını, ödeme tutarı olarak yazdığını iafde etti.

Gönderilen çeklerin geçersiz hale getirildiğini duyuran firma, abonelere çekleri harcamadıkları için teşekkür etti ve onlara birkaç gün içinde yeni bir çek göndereceğini duyurdu.