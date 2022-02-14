Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de uçakta sorun çıkaran yolcu güçlükle zapt edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçakta yolculardan biri huzursuzluk çıkartıp kuralları çiğneyince uçak güzergahını değiştirmek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'tan Washington'a giden bir uçakta yolculardan biri dengesiz hareketleriyle huzursuzluk yarattı.
Yolcu uçağın kapısını açmaya kalkıştı, kokpite girmek istedi. Dengesiz yolcuyu engelleme işi mürettebata ve yolculara düştü.
Uzun bir mücadelenin ardından yolcu elleri bağlanarak, kontrol altına alındı.
Kansas City'ye acil iniş
Uçak da güzergahını değiştirerek, Kansas City'ye acil iniş yaptı. Sorunlu yolcu güvenlik görevlilerince tutuklandı.
Soruşturmayı FBI devraldı. Yolcunun federal yasaları çiğnemekten yargılanacağı açıklandı.
Etiketler: ABD
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