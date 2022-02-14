Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Peru'da bir kazı alanında, İnka dönemi öncesine ait 6 çocuk mumyası bulundu. Pamuklu kumaşlara sarılı, iplerle bağlanmış mumyaların kurban edildikleri düşünülüyor.
Peru'da arkeologlar, İnka dönemi öncesine ait 6 mumya ortaya çıkardı. Pamuklu kumaşların içinde iplerle bağlanmış olarak bulunan çocuk mumyalarının yanında, yedi yetişkinin de iskelet kalıntıları tespit edildi.
Keşif, başkent Lima'nın yakınındaki Cajamarquilla'da yapıldı. Milattan önce 800 yılına ait olduğu tahmin edilen mumyaların, daha önce bulunan başka bir mumya ile ilişkili olduğu düşünülüyor.
Kazıda yetkili bir arkeolog, “Görünüşe göre And Dağları’nda yaşamış yerlilerin geleneklerine uygun bir şekilde buradaki insanların hepsi mumyanın ruhuna eşlik etmesi için kurban edilmiş." dedi.
Geçen yıl kazı alanında keşfedilen mumya da pamuklu kumaşlarla kaplı, elleri ve vücudu iple bağlı olarak bulunmuştu.
Etiketler: Peru
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