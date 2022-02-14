Almanya’da bir lisede felsefe öğretmeninin ayrımcı tutumu tepkileri beraberinde getirdi.

Siegburg kentindeki lisede öğretmen, öğrencilerinden, "Almanya'da yaşayan bir Türk babanın, kızının oturma izni alabilmesi için akrabasıyla evlendirmesi"ni değerlendirmelerini istedi.

Türklere yönelik ırkçı ve ön yargılı ifadeler içeren bu ödev, Türklerin tepkisine yol açtı.

"Ödev aşırı ön yargılı ve klişelerle dolu"

Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu, okul yönetimi ile görüşmek istedi, ancak talepleri karşılanmadı. Federasyon, eyaletin Eğitim Bakanına da mektup gönderdi.

Mektupta, öğrencilere verilen ödevin aşırı ön yargılı ve klişelerle dolu olduğu, ayrımcılık yaptığı vurgulandı. Bu tür basmakalıp ön yargıların öğrencilerin zihninde kalıcılığa yol açabileceği ifade edildi. Bunun da tüm Türk kökenli ailelerle ilişkilendirilebileceği vurgulandı.

Söz konusu ödevin dayandırıldığı bir kitap var ise toplatılması ve yayın evinin uyarılması istendi. Mektupta, konunun bakanlık tarafından araştırılması ve yazılı açıklama yapılması talep edildi.