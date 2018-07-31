Otomotiv üreticisi ülkeler Trump'ın vergi tehdidi için bir araya geliyor

ABD'nin otomotiv ithalatına ek gümrük vergisi koyma tehdidi, otomotiv sektöründe küresel boyutta tedirginliğe yol açıyor.

Avrupa Birliği (AB), Kanada, Japonya, Meksika ve Güney Kore önümüzdeki hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin otomobil ve otomobil parçaları ithalatına dair ek gümrük vergisi uygulamaya koyma konusundaki tehditlerine nasıl tepki vereceklerini planlamak için İsviçre Cenevre'de bir araya gelecek.

Otomotiv üreticileri endişeli

Trump yönetiminin ABD’nin ithal ettiği çelikte yüzde 25’e varan ek gümrük vergisi uygulama tehdidi, otomobil üreticileri tarafından eleştiriliyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin, ABD Başkanı Trump’ın 23 Mayıs’ta ithal otomobil ve parçalarının ulusal güvenliğe etkilerinin araştırılması emrini verdiği "232’nci Madde"den çıkacak sonuçlardan endişe duydukları belirtiliyor.

232’nci maddenin sonuçlarının birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. Cenevre’de bir araya gelecek temsilciler, Donald Trump’ın vergi tehdidine karşı nasıl bir karşılık verileceğini tartışacak.

Amerikan menşeli dünyaca ünlü otomobil üreticileri, otomotiv sektörü, çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerden olumsuz etkilendiklerini açıklamıştı.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararı aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Çin'in 200 milyar dolarlık gümrük vergilerini de misillemesi durumunda 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisi getireceğini belirten Trump'ın ticaret savaşını nereye kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Reuters