Nijerya Devlet Başkanı'ndan Hristiyanları koruyan imama kutlama

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Hristiyanları silahlı saldırganlardan koruyan imamı kutlayarak kendisi ile görüşmek istedi.

Ülkenin orta kesiminde bulunan Plateau eyaletinin valisi Simon Lalong, Nghar köyü imamı 83 yaşındaki Abdullahi Ebubekir'in saldırılardan kaçan Hristiyanları koruduğu için Devlet Başkanı Buhari tarafından tebrik edildiğini belirtti.

Lalong açıklamasında, İmam Ebubekir'in sadece Plateau Eyaleti'nde değil, tüm Nijerya'da barışın sembolü olduğu mesajını verdi.

Binlerce insan hayatını kaybeti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da göçebe sığır çobanları ile çiftçiler arasında son bir yılda çıkan çatışmalarda yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti ve binlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ederken, çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

İki grup arasındaki çatışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar ise olayların farklı hayat tarzlarından kaynaklandığını ve gerekli önlemin alınmaması nedeniyle de çatışmaların arttığını dile getiriyor.

Nijerya'da geçen ay yaşanan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda bir imam, köyüne sığınan yüzlerce Hristiyanı kendi evine ve köyün camisine saklayarak korumuştu. Mağdurlar, silahlı kişilerin köylerini bastığını ve birçok insanı öldürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA