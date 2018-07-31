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Yemen'de Islah Partisi yöneticisine suikast girişimi

Islah Partisi Aden Şura Konseyi Üyesi Arif Ahmed Ali, suikast girişiminden yaralı kurtuldu.

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Yemende Islah Partisi yöneticisine suikast girişimi

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi Aden Şura Konseyi Üyesi Arif Ahmed Ali'nin suikast girişiminden yaralı kurtulduğu açıklandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'de Islah Partisi Şura Konseyi Üyesi Ali, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaralandı.

Ali'nin durumuna ilişkin bilgi verilmezken, araçta bulunan oğlunun da patlamanın etkisiyle ağır yaralandığı belirtildi.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru hükümetin geçici başkenti Aden'de sıklıkla ordu mensupları, güvenlik güçleri, yerel yetkililer ve din adamlarını hedef alan saldırılar düzenleniyor.

Aden'de Islah Partisi yöneticilerine daha önce de suikastlar gerçekleştirilmişti.

Ülkenin büyük partilerinden Islah, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin ardından 1990'da İslami arka plana sahip bir parti olarak kurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Islah Partisi, Arif Ahmed Ali, suikast girişimi
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