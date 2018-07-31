Türkiye 'Sektörel Diyalog Ortağı' olarak ilk kez ASEAN toplantısında

Singapur'da 1-4 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıya Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan oluşan ASEAN ülkelerinin yanı sıra "ASEAN Diyalog Ortakları" Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile "Sektörel Diyalog Ortakları" Türkiye, Pakistan, Norveç, İsviçre ile ASEAN Bölgesel Forumu'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları katılacak.

Toplantıda Türkiye'yi "Sektörel Diyalog Ortağı" statüsüyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye ile Birlik arasında geçen yıl Sektörel Diyalog Ortaklığı ilişkisinin kurulmasının ardından ilk kez "ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı" düzenlenecek. Bakan Çavuşoğlu bu toplantıya ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi ve ASEAN 2018 Dönem Başkanı Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile katılacak.

Çavuşoğlu'nun, Singapur'da ayrıca, diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması da öngörülüyor.

Türkiye geçen yıl "ASEAN Sektörel Diyalog Ortağı" oldu

Türkiye, ASEAN'a üye değil ancak 2000'li yıllardan itibaren, Birlik ile kurumsal ilişkileri geliştirme hedefini izliyor.

ASEAN'ın Güneydoğu Asya bölgesindeki artan rolünü göz önünde bulunduran Türkiye, 2010'da Birlik ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na taraf oldu ve 2013'ten bu yana ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantılarına konuk statüsüyle katılıyor.

Türkiye ayrıca, ASEAN üye ülkelerinin oluşturduğu polis teşkilatı olan ASEANAPOL'e de 2014 yılında gözlemci üye oldu.

Öte yandan Türkiye, üçüncü ülkelerin ticaret, turizm ve yatırım gibi konuların görüşüldüğü ASEAN toplantılarına katılımına yönelik olan "Sektörel Diyalog Ortaklığı"na 2015'te başvurdu. Türkiye'nin başvurusu, geçen yıl Filipinler'de düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, 5 Ağustos 2017'de kabul edildi.

ASEAN ile tesis edilen "Sektörel Diyalog Ortaklığı"nın, Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde hedeflediği ticaret rakamlarına ulaşmasına, Güneydoğu Asya bölgesine açılım politikası çerçevesinde hem ticari hem de ekonomik ilişkilerine zemin hazırlamasına, Türkiye'nin bölgedeki görünürlüğünün artmasına ve bölge ülkeleriyle ticaret dengesinin düzeltilmesine olumlu yansımaları olması bekleniyor.

ASEAN, Türkiye'nin yanı sıra şimdiye kadar Pakistan, İsviçre ve Norveç'e Sektörel Diyalog Ortağı statüsü tanıdı.

Bölge dışı ülkelerin ASEAN'a tam üyeliklerinin mümkün olmaması nedeniyle Türkiye, birliğin bölge dışı ülkelerle yürüttüğü kurumsal ilişkilerde en ileri statü olan "Diyalog Ortaklığı"na da başvuran ülkeler arasında. Türkiye'nin yanı sıra "Diyalog Ortaklığı"na başvuran diğer ülkeler ise Kazakistan, Meksika, Brezilya, Sri Lanka ve Moğolistan.

Türkiye'nin tüm ASEAN başkentlerinde diplomatik temsilciliği var

ASEAN ülkeleri, 4 milyon 325 bin 830 kilometrekarelik yüz ölçümünde, 2016 verilerine göre 635 milyonluk nüfusa sahip. Yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan birlik ülkeleri ile Türkiye arasındaki yıllık toplam ticaret hacmi 2002 yılında 1,3 milyar dolar iken, 2016'da 8,7 milyar dolara, 2017'de ise 14,8 milyar dolara ulaştı.

Bölge ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra insani diplomasi yürütmeyi de ön planda tutan Türkiye'nin bölgedeki en büyük açılımını diplomatik misyonları oluşturuyor.

Son dönemde açılan Myanmar, Kamboçya ve Bruney'deki Türk dış misyonların yanı sıra, Türkiye Laos'ta da Kasım 2017'de büyükelçilik açtı.

Laos'ta büyükelçiliğin açılması ve Türkiye'nin ilk Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay'ın şubat ayında göreve başlamasıyla Türkiye, bugün tüm ASEAN başkentlerinde temsil ediliyor.

Kaynak: AA