Ünlü aktör Sidney Poitier 95 yaşında hayatını kaybetti.

Poitier Oscar ödülünü kazanan ilk siyahi aktördü.

ABD'de ırkçılık olaylarının yükseldiği dönemde kazanılan bu ödül, siyahi vatandaşların ilerleyen yıllarda haklarını kazanmasında da pay sahibi olmuştu.

Oyuncu, yönetmen, yapımcı senarist...

Siyahi aktör 1951 -2000 yıllarında 51 yapımda oyunculuk, 9 filmde yönetmenlik, 1 filmde yapımcılık ve 1 filmde de senaristlik yaptı

Kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan Poitier 1988 yılından itibaren de UNESCO'nun gönüllü elçisi olarak çalıştı.